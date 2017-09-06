انتشال جثمان موظف غرق أثناء تأدية عمله في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي شخص مصرعه غرقًا بنهر النيل بمدينة المنيا، أثناء تأديته عمله في مراقبة مرسى النيل، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه اليوم الأربعاء.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، بلاغًا من المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، والرائد أحمد حسانين، معاون أول مباحث بندر المنيا، بمصرع "علي. ع. ع" 49 عامًا، مقيم بقرية بني أحمد الغربية، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

وكشفت تحريات وحدة مباحث بندر المنيا، برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، عن أن المتوفى غرق أثناء تأدية عمله في مراقبة مرسى النيل، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بأحد مراسي النيل بمدينة المنيا، أي أثناء تأدية العمل المكلف به.

وكلفت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش صحة بندر المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وجاء بتقرير مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني اسحق، أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق وفشل بالتنفس و لا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وصرحت النيابة العامة بالدفن في المحضر رقم 10538 إداري قسم المنيا لسنة 2017.