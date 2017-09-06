أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

انتشال جثمان موظف غرق أثناء تأدية عمله في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتشال جثمان موظف غرق أثناء تأدية عمله في المنيا

03:46 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

انتشال جثمان موظف غرق أثناء تأدية عمله في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي شخص مصرعه غرقًا بنهر النيل بمدينة المنيا، أثناء تأديته عمله في مراقبة مرسى النيل، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه اليوم الأربعاء.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، بلاغًا من المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، والرائد أحمد حسانين، معاون أول مباحث بندر المنيا، بمصرع "علي. ع. ع" 49 عامًا، مقيم بقرية بني أحمد الغربية، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

وكشفت تحريات وحدة مباحث بندر المنيا، برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، عن أن المتوفى غرق أثناء تأدية عمله في مراقبة مرسى النيل، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بأحد مراسي النيل بمدينة المنيا، أي أثناء تأدية العمل المكلف به.

وكلفت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش صحة بندر المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وجاء بتقرير مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني اسحق، أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق وفشل بالتنفس و لا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وصرحت النيابة العامة بالدفن في المحضر رقم 10538 إداري قسم المنيا لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "ملوي للفنون الشعبية" تمثل في مهرجان دولي بالأردن

    أخبار

  • اختتام مشروع "أتوبيس التوعية للشباب" في المنيا

    أخبار

  • ضبط 53 قضية تموينية في حملة تفتيشية بالمنيا

    أخبار

  • وثق الحادث على "فيس بوك".. مفاجأة في واقعة انتحار شاب بالمنيا

    أخبار

إعلان

b00132681a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017