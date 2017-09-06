وكالة: تغييرات جديدة في طاقم السفارة الأمريكية بالقاهرة

القاهرة – (أ ش أ):

تشهد الأيام القليلة القادمة تغييرات جديدة فى طاقم السفارة الأمريكية بالقاهرة بعد انتهاء فترة عمل عدد من مسؤولي السفارة فى قطاعات مختلفة.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط انه من المقرر أن تتولى هيلين لافال منصب الوزير المفوض للشئون العامة بالسفارة، وروث آن ستيفنز-كليتز الملحق الثقافى، وصامويل ويربرج الملحق الصحفى، وكاثرين جيرنياج مساعد الملحق الثقافى، وعائشة كويرك مساعد الملحق الصحفي.

ومن المقرر أن يقيم القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبرجر فى السابع عشر من الشهر الجارى حفل استقبال للاعضاء الحدد بالسفارة ، وكذا حفل توديع لكبير المستشارين الثقافيين مارك وينج.