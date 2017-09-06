سقوط عصابة لسرقة الـ "توك توك" بمنطقة الأميرية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط تشكيل عصابي مسلح، تخصص في سرقة الدراجات البخارية "التوك توك" من المواطنين بالإكراه.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من "أحمد.ن"، 24سنة عاطل" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، و "كريم.ع"، 35 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، و"سلامة.أ"، 18 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وموسى.ج"، 21 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية "التوك توك" كرها عن قائديها تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبحوزة الأول سلاح أبيض "كتر"، وبحوزة الثاني سلاح أبيض "سكين"، وبحوزة الثالث سلاح أبيض "مطواة"، وبحوزة الرابع 600 جنيه.

وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وتحريات المباحث، اعترفوا بارتكابهم 5 حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط الدراجات البخارية المستولى عليها لدى عميلهم "سالم.ع"، 20 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على الدرجات واتهموا أعضاء التشكيل بالسرقة.

حُررت المحاضر اللازمة لتلك الوقائع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.