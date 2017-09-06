لهذه الأسباب تنتظر الزوجة لحظة خروج الزوج من المنزل

كتبت - ميادة وسام:

غياب الزوج عن المنزل لفترات طويلة من أهم أسباب نشوب الخلافات الزوجية، ولكن بعض الزوجات قد تسعد لبقاء زوجها فترات طويلة خارج المنزل.

وذكر موقع "Bold Sky" عدد من الأسباب تجعل زوجتك تعشق خروجك من المنزل:

1-دعوة أصدقائها للمنزل، وتناول المشروب المفضل لديهن، والتحدث حول أحداثهن اليومية، حيث أن هذا الفعل من شأنه تخفيف الضغط النفسي لدى المرأة.

2- الكثير من الزوجات لا يجدن متعة فى طهى الطعام، وبالتالي خروج الزوج من المنزل لفترة طويلة أو السفر لعدة أيام ، يكون متنفس لها من دخول المطبخ واستبدالها بالأكلات البسيطة أو الوجبات الجاهزة.

3-النوم لساعات إضافية، وتأجيل بعض مهام المنزل، من الأشياء التي تُسعد المرأة فى حالة غياب الزوج.

4- مشاهدة القنوات المفضلة لها، والتحكم بـ"ريموت التليفزيون"، الذى غالبًا ما يسيطر عليه الزوج أثناء وجوده بالمنزل.

5- فى حالة غياب الزوج عن المنزل، يمكن للزوجة الجلوس ساعات إضافية فى العمل لإنجاز بعض المهام، بدون قلق من تواجد الزوج بالمنزل ، الذي قد يثير غضبه تواجده بمفرده.