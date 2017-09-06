الشرطة تعيد فتح طريق "سيدي سالم".. أغلقه الأهالي اعتراضا على مقتل طالب بكفرالشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قطع العشرات من أهالي قرية البكاروة الغربية، التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، طريق "سيدي سالم - سد خميس"، بمدخل مدينة سيدي سالم، ومنعوا مرور السيارات، بعد مقتل طالب ثانوي، وإصابة آخر، على يد زميليه.

وحاول عدد من الأهالي الاشتباك مع قائدي السيارات، لمطالبتهم بفتح الطريق والمرور، فيما انتقلت قوات الشرطة، إلى مكان قطع الطريق، وحدثت مناوشات بين أفراد من الشرطة، والأهالي، أسفرت عن قيام بعضهم بقذف رجال الشرطة بالطوب والحجارة.

جاء ذلك عقب نجاح قوات الأمن في فتح الطريق، وأعادت الحركة المرورية، على طريق "سيدي سالم - سد خميس"، وسط تعيين حراسة أمنية مشددة، تحسبًا لعودة هؤلاء الأهالي مرة أخرى، خاصة بعد بحثهم عن أي شخص ينتمي لقرية شوغي، والتي يقطن بها الطالبين قاتلا المجني عليه.

وشهدت مدينة سيدي سالم، أمس الثلاثاء، مشاجرة بين طلاب بالمرحلة الثانوية، بسبب خلافات قديمة بينهما، أسفرت عن وفاة "محمود. ط. إ"، 17 عامًا، طالب ثانوي، متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ في الصدر، من الناحية اليسرى، وإصابة "أحمد. م. ع. م. إ"، 17 عامًا، بجرح طعني بالبطن، ويتلقى العلاج بمستشفى سيدي سالم المركزي، ويقيمان بقرية البكاروة الغربية، دائرة المركز.