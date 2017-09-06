العثور على عظام وجماجم بشرية في "مقلب قمامة" بأسيوط.. والأمن يبحث مصدرها

أسيوط - أسامة صديق

تكثف مباحث أسيوط من جهودها للكشف عن مصدر "عظام وجماجم" بشرية في 16 جوال عثر عليها أهالي عن طريق الصدفة يوم 23 أغسطس الماضي، بقرية مير التابعة لمركز القوصية، خاصة بعد العثور علي جوالين آخرين في ذات المكان اليوم الأربعاء.

وكان اللواء جمال مصطفي شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد العثور علي "جوالات" بها عظامًا بشرية مجهولة، بعدها أخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفنها في مقابر الصدقة التابعة للوحدة المحلية بمركز القوصية.

وقالت هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية ، لمصراوي، إنه فور العثور علي العظام والجماجم جرى دفنها بعد استئذان النيابة العامة ، وللآن لم يتم التوصل إلى مصدر تلك العظام، في الوقت الذي تواصل الجهات الأمنية التحقيق.

وأشارت إلي أنه جرى العثور علي جوالين آخرين اليوم الأربعاء، تحويان عظامًا بشرية وفي انتظار قرار النيابة العامة لدفنهما.