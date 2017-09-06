أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

العثور على عظام وجماجم بشرية في "مقلب قمامة" بأسيوط.. والأمن يبحث مصدرها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العثور على عظام وجماجم بشرية في "مقلب قمامة" بأسيوط.. والأمن يبحث مصدرها

03:24 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

العثور على عظام وجماجم بشرية

أسيوط - أسامة صديق 

تكثف مباحث أسيوط من جهودها للكشف عن مصدر "عظام وجماجم" بشرية في 16 جوال عثر عليها أهالي عن طريق الصدفة يوم 23 أغسطس الماضي، بقرية مير التابعة لمركز القوصية، خاصة بعد العثور علي جوالين آخرين في ذات المكان اليوم الأربعاء.

وكان اللواء جمال مصطفي شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد العثور علي "جوالات" بها عظامًا بشرية مجهولة، بعدها أخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفنها في مقابر الصدقة التابعة للوحدة المحلية بمركز القوصية.

وقالت هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية ، لمصراوي، إنه فور العثور علي العظام والجماجم جرى دفنها بعد استئذان النيابة العامة ، وللآن لم يتم التوصل إلى مصدر تلك العظام، في الوقت الذي تواصل الجهات الأمنية التحقيق.

وأشارت إلي أنه جرى العثور علي جوالين آخرين اليوم الأربعاء، تحويان عظامًا بشرية وفي انتظار قرار النيابة العامة لدفنهما.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة 20 إخوانيا بسوهاج إلى نوفمبر المقبل

    أخبار

  • سرقة مليون جنيه من سيارة تابعة لـ"الشرقية للدخان" بالزقازيق

    أخبار

  • تنفيذ 740 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • ضبط 825 مخالفة مرورية في سوهاج

    أخبار

إعلان

cad2a48906.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة