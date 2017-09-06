مديرية أمن القاهرة تلبي استغاثة مواطن ضرير لتحرير محضر ضد أحد الأشخاص

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

استجابت مديرية أمن القاهرة، فى لفتة إنسانية، لاستغاثة مواطن ضرير، التمس مساعدته في تحرير محضر ضد أحد الأشخاص؛ حيث أوفدت مأمورية إلى محل إقامته لفحص شكواه وتحرير المحضر اللازم.

وكانت شرطة نجدة القاهرة، قد تلقت اتصالاً من المواطن "محمود.ش"، المقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، أفاد خلاله بأنه ضرير ومسن، ويحتاج إلى تحرير محضر ضد أحد الأشخاص؛ لقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم، وأنه غير قادر على التوجه للقسم لتحرير محضر بذلك.

وبعرض الأمر على اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وجه على الفور بسرعة الاستجابة للبلاغ، وتوجيه أقرب سيارة تحقيقات للفحص وعمل اللازم؛ حيث تم توجيه سيارة تحقيقات مدينة نصر برئاسة رائد شرطة، وتم التقابل مع المبلغ وفحص شكواه وتحرير المحضر اللازم.