سر انتحار سيدة من أعلى الطريق الدائري بعد "عزومة بطاطا" من زوجها

كتب - فتحي سليمان:

لم تفلح "عزومة بطاطا" في إرضاء الزوجة بعدما أفسد أسلوب الزوج وطريقته العنيفة طرق الوصل بينهما، فقررت الانتحار بأن ألقت بنفسها من أعلى الطريق الدائري بمدينة نصر، أمس الاثنين، عقب مشادة كلامية بينهما، اعتدى خلالها الزوج بالضرب على زوجته داخل السيارة.

خرج الزوج "61 سنة" موظف بالمعاش بهيئة الاستثمار بالسويس، وزوجته "51 سنة" ربة منزل، من منزلهما بالسويس في اتجاههما إلى القاهرة، لتفقد شقة يملكونها بمنطقة مدينة نصر، واجراء بعض الإصلاحات بها غير أنهما كعادتهما لم يُكملا رحلتهما دون خلاف، فعاتبها الزوج على إهمالها في تنظيف المنزل وذكّرها بأن نجلها سبق وألقى الشعر الناتج عن مخلفات الحلاقة داخل "سيفون" حمام المنزل ما تسبب في سد ماسورة الصرف، واستقدام سباك لإصلاحه.

وأمام العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، قال الزوج إن الزوجة نهرته وطالبته بإنهاء تلك العلاقة لأنها لم تعد تحتمل عصبيته الخانقة، فاعتدى عليها بالضرب والسباب، واستمر الخلاف بينهما طيلة الطريق حتى وصلا أعلى الطريق الدائري بمدينة نصر، وهناك قرر مصالحتها فركن سيارته بجوار بائع بطاطا، على أحد جانبي الطريق، ونزل كي يشترى لهما بعضاً منها.

يضيف الزوج أنه ألقى على مسامع زوجته بعض الكلمات اللينة لترضيتها حتى هدأت ونزلت من السيارة لتناول البطاطا في الهواء الطلق، وطالبته بإحضار زجاجة مياه من السيارة، لكنها غافلته، وألقت بنفسها من أعلى الدائري، لتسقط جثة هامدة في الحال.

وأخبره بائع البطاطا بأن زوجته ألقت بنفسها من أعلى الطريق بمجرد أن أدار لها ظهره.

كشفت تحريات المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أن الزوج دائم التعدي على زوجته بالضرب والقول، ويعاملها بطريقة سيئة ومهينه.

احتجز رجال المباحث المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة التسبب في وفاة زوجته.