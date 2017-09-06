"تضامن النواب" تناقش أزمة الزيادة السكانية.. الأحد المقبل

كتب - أحمد علي:

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي، اجتماعين الأسبوع المقبل؛ لبحث قضية الأسرة من كافة الجوانب والزيادة السكانية وأثرها على تنمية المجتمع.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع الأول يوم الأحد والثاني يوم الإثنين لعرض استراتيجية وأهداف المجلس القومي للسكان، وما تم تنفيذه على أرض الواقع من هذه الاستراتيجية.