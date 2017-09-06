وزير التعليم في مجلس النواب الأحد المقبل بعد أزمة "المعلمين الحرمية"
وزير التعليم في مجلس النواب الأحد المقبل بعد أزمة "المعلمين الحرمية"
03:28 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
طارق شوقي
كتب – أحمد علي:
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعاً يوم الأحد المقبل؛ للاستماع إلى شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بخصوص تطوير المنظومة التعليمية.
يأتي ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد المنتظر يوم 23 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى ما صدر عن الوزير من تصريحات تجاه المعلمين، والتي أثارت جدلًا خلال الأسبوع الماضي.
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