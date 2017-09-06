أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق على مقترح البدء في إعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق على مقترح البدء في إعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة

03:14 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مجلس الوزراء يوافق على مقترح البدء في إعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة

السفيرة نبيلة مكرم

كتب - محمد غايات:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح البدء في إعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة.

وأشارت وزيرة الهجرة، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس اليوم الأربعاء، إلى أن الوزارة تتواصل مع المصريين في الخارج لتعزيز دور سياسيا واقتصاديا وأيضا استثماريا، موضحة أن الوزارة شرعت في الإعداد لتنظيم الكيانات المصرية في الخارج، وأن جميع المصريين محبون لوطنهم ويجب الاستفادة منهم باعتبارهم أدوات للدبلوماسية الشعبية المهمة جدا والتي لا تقل أهمية عن الدبلوماسية الرسمية الخارجية.

وأوضحت أن وزارة الهجرة شرعت فى إنشاء قانون لتنظيم الكيانات أو التجمعات غير الرسمية في الخارج ليتم التكمن من تسجيلها من خلال معايير بالتنسيق مع وزارة التضامن، لافتة إلي أنه حتى الآن لا يوجد قانون رسمى ينظم الجمعيات الأهلية في الخارج.

وأعلنت وزيرة الهجرة أنها ستغادر غدًا الخميس إلى أستراليا بصحبة عدد من النواب لتدشين أول مجموعة لأصدقاء مصر في البرلمان الأسترالي بالتنسيق مع البرلمانية المصرية الأسترالية آن علي.

ونوهت بالدور السياسي لتثبيت الدولة سياسيا واقتصاديا واستثماريا، حيث تم افتتاح شباك استثماري بالتعاون مع وزارة الاستثمار، فضلا عن العمل مع وزارة الأوقاف والأزهر لدعم المصريين في الخارج فيما يتعلق بالفتاوى والنصائح الدينية، كما نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الدفاع دورات ومحاضرات تدريبية للمصريين بالخارج لتعريفهم بالأمن القومي المصري.

كما نوهت بأن وزارة تقدم خدمات لإعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة، مبينة أن إقرار لها بالتعاون مع مختلف الوزارات ستنتج مردودا إيجابيا لجعلها سياسة وطنية لتنظيم الهجرة الشرعية، مشددة علي أن هناك مظلة لحماية المهاجرين في الخارج، وأن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية.

وحول شهادة (بلادي الدولارية)، المخصصة للمصريين في الخارج بفائدة 5.5% بالبنكين (الأهلى، ومصر) ويتم شراؤها من خلال الإنترنت، أوضحت وزيرة الهجرة أن الحصيلة منها بلغت 200 مليون دولار منذ شهرين، مؤكدة أنها تحتاج للترويج لها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحكومة توافق على قانون الموارد المائية والري

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يعلن زيادة حافز الجودة لأعضاء تدريس الجامعات والأزهر

    أخبار

  • بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة قانون المرور الجديد وتقنين الأراضي

    أخبار

  • "شوقي" عن وصفه للمعلمين بـ"الحرامية": يعرفون ما قدمته لهم.. ولن انشغل

    أخبار

إعلان

83c9591b86.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017