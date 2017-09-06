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وزير الري يتلقى تقريرًا حول نتائج "الخطة الطارئة" خلال عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

وزير الري يتلقى تقريرًا حول نتائج "الخطة الطارئة" خلال عيد الأضحى

03:10 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية

كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا حول نتائج خطة الوزارة الطارئة التي تم تنفيذها لمجابهة الأزمات أثناء فترة عيد الأضحى المبارك.

واعتمدت الخطة على عدة محاور وفي مقدمتها محور توزيع المياه حيث تم وضع برنامج لصرف كميات من المياه تغطى الحد المطلوب لحاجة الري ومياه الشرب في ضوء مراعاة العزوف عن الري في أيام العيد واستيعاب المياه بالنيل أمام القناطر الرئيسية ؛ مما كان له الأثر الإيجابي على عدم حدوث أي اختناقات أو ازدحامات مياه أثناء فترة العيد إلى جانب الوفاء بجميع المتطلبات المائية.

وذكر التقرير أن غرفة العمليات بالوزارة قامت بمتابعة النقاط والأماكن الساخنة مما مكن الوزارة من السيطرة على الأزمات التي حدثت أثناء فترة العيد حيث وصلت إشارة ليلة الخميس صباح الجمعة الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك بحدوث ارتفاع مفاجىء لمنسوب المياه بمصرف غرب النوبارية عند الكيلو 24 ووجود قطع بالجسر الأيسر.

وتحركت أجهزة الوزارة المعنية وقيادات إقليم صرف غرب الدلتا إلى الموقع بالتوازي مع تعليمات الدفع بالمعدات والتنسيق الفوري مع أجهزة الري بالإقليم لسرعة تخفيض تصرفات المياه بالترع التي تصرف على مصرف غرب النوبارية .. وتم وصول المعدات الساعة الواحدة والنصف صباحا لسرعة السيطرة على الموقف وتم الانتهاء من أعمال الترميم الساعة السابعة صباح يوم العيد دون أي خسائر بشرية أو مادية.

وبالمعاينة من قبل المهندسين وأجهزة الوزارة بغرب الدلتا..اتضح قيام مقاول تنفيذ كوبري بالتعدي على جسور المصرف والردم داخل المجرى وتضييقه مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه وحدوث قطع بجسر المصرف وتم تحرير محضر بالواقعة صباح يوم العيد وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

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