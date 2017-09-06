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"دينية النواب": الانتهاكات ضد مسلمي "الروهينجا" عار في جبين المجتمع الدولي

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مصراوي Masrawy

"دينية النواب": الانتهاكات ضد مسلمي "الروهينجا" عار في جبين المجتمع الدولي

03:02 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مجلس النواب

كتب – أحمد علي:

أدان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عمليات الإبادة الجماعية والانتهاكات التي يتعرض لها مسلمي الروهينجا في ميانمار، مشيرا إلى أن هذه المجازر والانتهاكات والحرق والإبادة ضد مسلمي الروهينجا عار في جبين المجتمع الدولي وكل المنظمات العالمية.

وأكد العبد في بيان اليوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي اعتاد الصمت أمام الجرائم التي ترتكب بحق المسلمين، فرغم شدة الجرائم بحق الأقلية المسلمة في ميانمار والتي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم، ويعانون من التمييز في كل شيء، والآن يسلب منهم الحق في الحياة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لم نرى أي تحرك دولي حقيقي لوقف هذه المجازر

وشدد" العبد" على ضرورة تحرك كل الدول والمنظمات العالمية وعمل تنسيق تام فيما بينها لخلق نوع من الضغط على سلطات وحكومة ميانمار لوقف عمليات القتل والتهجير والإبادة المنظمة التي يتعرض لها الروهينجا، مطالبا بضرورة اتخاذ موقف إنساني دولي لوقف ما يحدث لهذه الأقلية المسلمة.

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