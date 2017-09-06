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"صحة المنوفية": تكثيف الرقابة على محلات بيع الأغذية ومحطات مياه الشرب

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مصراوي Masrawy

"صحة المنوفية": تكثيف الرقابة على محلات بيع الأغذية ومحطات مياه الشرب

03:13 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

الاطفال

المنوفية - مروة فاضل:

قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إن لجنة من وزارة الصحة زارت المحافظة، وأوصت بتكثيف المرور على محلات بيع الأغذية ومحطات المياه وأخذ عينات دورية لتحليلها وخاصة بمركز قويسنا، عقب وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة على مدار 10 أيام دون سبب.

وأضافت أنها أوصت بتقرير يومي من الطب البيطري عن حالة الماشية والطيور الموجودين بمنزل عائلة الأطفال المتوفين بقرية كفر بني غريان بمركز قويسنا، إلى جانب متابعة لحالة الطفل الرابع شقيق المتوفى بصورة يومية من الوحدة الصحيث بالقرية، وكذلك نجلة عمه المقيمة بنفس المنزل.

وأضافت سرور، أنه جرى سحب 65 عينة من القرية، وإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة، لتحليلها لبيان سبب الوفاة وإعلان نتيجتها الأسبوع المقبل.

وعلى الجانب الآخر، قال مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، إنه لن يتم استخراج جثث الأطفال المتوفين لتشريحها، ولن توصي النيابة بذلك.

وانتقلت وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، السبت الماضي، إلى قرية كفر بني غريان التابعة لمركز قويسنا؛ للتحقيق في وفاة الأطفال الثلاثة، وشكلت سرور لجنة برئاستها وعضوية مدير الطب الوقائي بالمديرية، ومدير الحميات، ومدير الإدارة الطبية بقويسنا، وفريق الوقائي بالإدارة، في حضور مجدي أبو السعد رئيس مجلس مدينة قويسنا، والتقت سرور أهالي الأطفال المتوفين.

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