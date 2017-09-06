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بالصور.. بحث طلبات مواطنين بالمنيا لإنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بحث طلبات مواطنين بالمنيا لإنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة

03:10 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

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المنيا - ريمون الراوي:

عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، اجتماعا لجنة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، لإنهاء إجراءات التقنين لحالات التعد على أملاك الدولة لجميع جهات الولاية داخل نطاق المحافظة، بحضور اللواء نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز التسع، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

بحث المحافظ عدد من الطلبات المقدمة من قبل بعض المواطنين لإنهاء إجراءات تقنين الأراضي، كما ناقش عددًا من الطلبات لإقامة مشروعات في الأماكن المقترحة بالمحافظة وأسفل الكباري، حيث وجه المحافظ بسرعة إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة الكائنة بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة / أسيوط" غرب المنيا والمخصصة لإقامة مشروع مزارع الرياح غرب النيل ( الطاقة المتجددة ) لصالح وزارة الكهرباء.

وجه المحافظ خلال الاجتماع بتشكيل لجنة مكونة من التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية، والتراخيص بمركز بني مزار لفحص موقف إحدى الرخص بشأن تقنين الوضع لأحد المواطنين وإنهاء إجراءات ترخيص سوق مواشي وتقنين أوضاعه وفقاً للقانون.

واستعرض المحافظ خطة المشروعات القابلة للتنفيذ على أراضي أملاك الدولة خلال ثلاث سنوات عقب مناقشة الضوابط والقوانين ووضع الآليات الحاكمة لتلك المشاريع وعمل متابعة دورية لها والوقوف إلى جانب المستثمر الجاد ومساندته لتحقيق المنفعة العامة للمواطنين، حيث بحث المحافظ القانون 144 لسنة 2017 والخاص بأوضاع أراضي أملاك الدولة وإجراءات تقنينها والتعامل معها وفقًا للقواعد.

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