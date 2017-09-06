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"ملوي للفنون الشعبية" تمثل مصر في مهرجان دولي بالأردن

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مصراوي Masrawy

"ملوي للفنون الشعبية" تمثل في مهرجان دولي بالأردن

03:03 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

فرقة ملوي

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن الدكتور شعيب خلف، مدير عام ثقافة المنيا، مشاركة فرقة "ملوي للفنون الشعبية" في مهرجان الحصاد التراثي الدولي الثالث، المقام بمدينة أربد بالمملكة الأردنية الهاشمية، في الفترة من 12 حتى 18 من سبتمبر الجاري.

وقال خلف إن فرقة قصر ثقافة ملوي للفنون الشعبية، بقيادة الفنان المدرب أسامة عبدالله، تعد من الفرق المتميزة بالفرع، لشاركتها في العديد من المهرجانات الدولية والإقليمية، ولها تاريخ طويل في الحفاظ على الموروث الشعبي، وحصلت الفرقة على جوائز تقديرية في العديد من الدول التي مثلت مصر فيها مثل إيطاليا، قبرص، تونس، ألمانيا، السنغال، اليمن، الكنغو، والإمارات.

وأضاف خلف أن الفرقة ملوي للفنون الشعبية، حققت نجاحات كبيرة في حصد الجوائز، مثل كأس الجمهورية في أعوام 1964، 1966، 1968، وكأس الهيئة في تنشيط السياحة وجائزة العصا الذهبية في التحطيب عام 1994، والمركز الأول في مهرجان ليما سول للرقص، ومن ضمن مشاركات الفرقة المتميزة مؤخرًا كانت في مهرجانات الطبول، والشيخ زايد للتراث بالإمارات.

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