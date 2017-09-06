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بالصور.. جامعة المنوفية تنهي الاستعداد لاستقبال أسبوع الشباب الـ11

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مصراوي Masrawy

بالصور.. جامعة المنوفية تنهي الاستعداد لاستقبال أسبوع الشباب الـ11

03:01 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

بدأت جامعة المنوفية، العد التنازلي لاستقبال أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر، المزمع انطلاقه في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأنهت الجامعة الاستعدادات لاستقبال وفود 25 جامعة حكومية، حيث يشارك شباب الجامعات في العديد من المنافسات الثقافية والرياضية والاجتماعية والعلمية التكنولوجية.

وقال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، إن تنظيم أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر برحاب جامعة المنوفية العريقة، والتي تأسست عام 1976، لتحقيق رسالتها في تنمية وتطوير المجتمع من خلال تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة.

وقال الدكتور عادل مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات على أرض جامعة المنوفية بعد غياب عشرة أعوام أمر في غاية المسئولية كما، يعتبر تأكيدًا على ريادة الجامعة وقدرتها على تنظيم الأحداث والفعاليات.

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