"الأمن العام": ضبط 1355 قضية مخدرات و28 تشكيلاً عصابيًا خلال أسبوع

كتب- أحمد أبوالنجا:

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

أسفرت جهود الحملة- التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال أسبوع- عن ضبط ألف و355 قضية مخدرات، و28 تشكيلا عصابيا، ضموا 84 متهما، ارتكبوا 162 حادث سرقة متنوعا، وكشف غموض 57 واقعة (قتل عمد، سرقة بالإكراه، هتك عرض، انتحال صفة، حريق عمد)، وضبط مرتكبيها بإجمالي 89 متهما.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 26 سيارة مسروقة، وضبط 3 سجناء هاربين من السجون، و77 مراقبا هاربا، وضبط 14 ألفا و291 قضية سرقة تيار كهربائي، و56 قضية أموال عامة متنوعة، و283 قضية أحداث متنوعة، وتحرير 158 ألفا و254 مخالفة مرورية متنوعة، و14 ألفا و83 مخالفة مرافق متنوعة و3 آلاف و920 قضية تموينية متنوعة.