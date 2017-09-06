ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط مباحث بولاق أبو العلا بالقاهرة، القبض على تشكيلين عصابيين، تخصص نشاطهما الإجرامي في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.

وردت معلومات إلى المقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من "محمود ص.م "22سنة عاطل" مقيم بالوراق بالجيزة، سبق اتهامه في 4 قضايا، و"عبده.أ"، 19 سنة، عاطل، سابق اتهامه في قضيتين، و"أحمد.م"، 18 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، باستخدام دراجة بخارية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددون عليها، أسفرت احداها عن ضبطهم حال استقلالهم الدراجة البخارية رقم (أ ن ب 1396)، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات، وبما أسفرت عنه التحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولي عليها لدي عميلهم "سيء النية" المدعو تامر ح.م "33سنة صاحب محل هواتف محمولة"، المحكوم علية في قضية "تبديد"، مقضي فيها بالحبس 6 أشهر.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموهم بالسرقة.