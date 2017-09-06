أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف

03:04 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط مباحث بولاق أبو العلا بالقاهرة، القبض على تشكيلين عصابيين، تخصص نشاطهما الإجرامي في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.

وردت معلومات إلى المقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من "محمود ص.م "22سنة عاطل" مقيم بالوراق بالجيزة، سبق اتهامه في 4 قضايا، و"عبده.أ"، 19 سنة، عاطل، سابق اتهامه في قضيتين، و"أحمد.م"، 18 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، باستخدام دراجة بخارية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددون عليها، أسفرت احداها عن ضبطهم حال استقلالهم الدراجة البخارية رقم (أ ن ب 1396)، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات، وبما أسفرت عنه التحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 6 سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولي عليها لدي عميلهم "سيء النية" المدعو تامر ح.م "33سنة صاحب محل هواتف محمولة"، المحكوم علية في قضية "تبديد"، مقضي فيها بالحبس 6 أشهر.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموهم بالسرقة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "جثة عامل" تقود المباحث لضبط عصابة سرقة المواطنين بالعجوزة

    أخبار

  • مباحث القاهرة تضبط تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالوايلي

    أخبار

  • القبض على تشكيل عصابي لسرقته شقتين بمدينة بدر

    أخبار

  • من الساحل لأكتوبر.. رحلة سقوط عصابة الحشيش بـ4 آلاف طربة "ليلة العيد"

    أخبار

إعلان

bebc2d34f8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

«نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق

«نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق

بعد تعدد الحوادث.. الظلام يثير رعب المشاة على كباري القليوبية (صور)

بعد تعدد الحوادث.. الظلام يثير رعب المشاة على كباري القليوبية (صور)