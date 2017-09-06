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ضبط 457 قضية متنوعة و569 محكومًا عليهم هاربين في حملة لقطاع أمن المنافذ

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مصراوي Masrawy

ضبط 457 قضية متنوعة و569 محكومًا عليهم هاربين في حملة لقطاع أمن المنافذ

02:58 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ضبط 457 قضية متنوعة و569 محكومًا عليهم هاربين في حملة لقطاع أمن المنافذ

حملة تفتيشية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

شنت إدارات قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشارك في الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية– الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومصلحة أمن الموانئ.

وأسفرت جهود الحملة في مجال تهريب البضائع، عن ضبط 308 قضايا متنوعة، وفى مجال مخالفة الإجراءات الجمركية، عن ضبط 13 قضية، وفى مجال تهريب النقد، عن ضبط 18 قضية تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة، وفى مجال تهريب الآثار، عن ضبط 6 قضايا، وفى مجال تهريب المعادن النفيسة، عن ضبط 3 قضايا وفى مجال تهريب المواد المخدرة عن ضبط 34 قضية.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال تهريب الألعاب النارية، عن ضبط 57 قضية، وفى مجال تهريب الأجهزة اللاسلكية وأجهزة التنصت، عن ضبط 11 قضية، وفى مجال تهريب السولار المدعم، عن ضبط 7 قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام، عن ضبط 6 الاف و569 محكوما عليهم هاربين.

وجارى مواصلة الحملات الأمنية الموسعة على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

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