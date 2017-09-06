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6 قواعد عليك الالتزام بها أثناء تقديم العزاء..كم منهم تنفذه فعلياً؟

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مصراوي Masrawy

6 قواعد عليك الالتزام بها أثناء تقديم العزاء..كم منهم تنفذه فعلياً؟

03:05 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

6 قواعد عليك الالتزام بها أثناء تقديم العزاء..كم منهم تنفذه فعلياً؟

6 قواعد عليك الالتزام بها أثناء تقديم العزاء..كم م

كتبت - ميادة وسام:

العزاء من المناسبات الحزينة، التى يجب على الفرد أن يتحلى فيها ببعض الضوابط، لتقديم المواساة لأهل المتوفى، ودعمهم معنويًا، لذلك فإن زيارات العزاء قد تختلف كثيرًا عن الزيارات العادية.

ذكرت إيمان عفيفى خبيرة "الإتيكيت" 6 قواعد يجب الإلتزام بها عند تقديم واجب المواساة:

1-عدم السؤال عن طريقة موت المتوفى أو حالتة الصحية فبل الوفاة، كذلك عدم ذكر الأحداث المؤلمة المشابهة.

2-عدم التطرق إلى أي أحاديث جانبية مع الزائرين الآخرين، والسؤال عن أحوالهم الشخصية وأبنائهم، داخل مقر العزاء.

3-ارتداء الملابس الخاصة بالعزاء ذات الألوان القاتمة، وتجنب وضع المكياج المبهرج، كذلك ضرورة الانتباه إلى لون طلاء الأظافر قبل الذهاب.

4- عدم ارتداء المجوهرات، أو الإكسسوارات الملفتة، واستبدالها بالبسيطة والتى تناسب تقديم واجب المواساة.

5-عدم اصطحاب الأطفال للعزاء، لصعوبة السيطرة على أفعالهم سواء كثرة لهوهم، أو بكائهم.

6-وضع الهاتف على وضع الصامت قبل دخول مقر العزاء، وتركه بحقيبة يدك حتى الإنتهاء من العزاء، وتجنب استخدامه نهائيا، حتى المغادرة.

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