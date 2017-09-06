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تنفيذ 178 ألفًا و522 حكمًا قضائيًا متنوعا خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 178 ألفًا و522 حكمًا قضائيًا متنوعا خلال أسبوع

02:55 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

تنفيذ 178 ألفًا و522 حكمًا قضائيًا متنوعا خلال أسبوع

كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، حملة موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة-التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية خلال أسبوع -عن تنفيذ 178 ألفا و552 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 999 حكم جنايات، و83 ألفا و411 حكم حبس، و73 ألفا و569 حكم غرامات و20 ألفا و573 حكم مخالفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ، وجارى استمرار الحملات لأحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والثقة في نفوس المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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