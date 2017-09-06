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ضبط 240 ألف قضية سرقة تيار كهربائي وتحصيل 188 ألف غرامة خلال شهر

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مصراوي Masrawy

ضبط 240 ألف قضية سرقة تيار كهربائي وتحصيل 188 ألف غرامة خلال شهر

02:55 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ضبط 240 ألف قضية سرقة تيار كهربائي وتحصيل 188 ألف غرامة خلال شهر

ضبط 240 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، حملة موسعة لضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال شهر - فى مجال ضبط قضايا البحث الجنائي، عن ضبط 64 قضية متنوعة، وفى مجال كبار المشتركين، عن ضبط 112 قضية سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية، عن ضبط 205 الاف و221 قضية سرقة تيار كهربائي، وألفين و23 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، عن ضبط 27 ألفا و939 قضية سرقة تيار كهربائي.

كما أسفرت الجهود في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، عن ضبط ألف و758 قضية سرقة تيار كهربائي، وفى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للعقارات وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض، عن ضبط 4 الاف و911 قضية سرقة تيار كهربائي، وفى مجال التحصيل، عن تحصيل 188 ألفا و82 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي، و234 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 16 ألفا و870 جنحة حبس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

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