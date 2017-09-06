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سفارة سويسرا: التحقيقات القضائية حول أموال رموز مبارك لاتزال مستمرة بشكل مستقل

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مصراوي Masrawy

سفارة سويسرا: التحقيقات القضائية حول أموال رموز مبارك لاتزال مستمرة بشكل مستقل

02:52 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

سفارة سويسرا: التحقيقات القضائية حول أموال رموز مبارك لاتزال مستمرة بشكل مستقل

القاهرة - (أ ش أ):
أكدت سفارة سويسرا بالقاهرة أن التحقيقات القضائية حول الأموال المجمدة لرموز مبارك مستمرة في كلا البلدين بشكل مستقل وذلك بالرغم من إعلان وزارة الخارجية السويسرية إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة ؛ نظرا لأنها لم تسفر عن أية نتائج مادية.

وقالت شيماء فايد المسئول الإعلامي لسفارة سويسرا بالقاهرة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - :"إن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة هي مجرد جزء من التحقيقات ، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الأموال المجمدة في البنوك السويسرية بعد لأن هذا القرار يعتمد على عوامل أخرى أيضا".

وأضافت إنه على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام ، تؤكد السفارة السويسرية بمصر أن التعاون بين جمهورية العربية وسويسرا في هذا الملف كان ولا يزال جيدا جدا وتم من خلال العديد من التبادلات لا سيما بين أعلى السلطات القضائية في الدولتين.

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