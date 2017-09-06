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سقوط عصابة لسرقة الدراجات النارية بالأزبكية

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مصراوي Masrawy

سقوط عصابة لسرقة الدراجات النارية بالأزبكية

02:52 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

سقوط عصابة لسرقة الدراجات النارية بالأزبكية

قسم شرطة الأزبكية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالأزبكية.

وكانت معلومات قد وردت إلى المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، أكدتها تحريات الرائد إسلام سمير، معاون المباحث السرية، تفيد قيام كل من "سليمان.إ"، 19 سنة، فني تبريد وتكييف، مقيم بالقناطر الخيرية، بالقليوبية، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، و"أحمد.س"، 19 سنة، عاطل، سبق اتهامه في ذات القضية ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب"، و"أحمد.م"، 24 سنة، فني تبريد وتكييف، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بأسلوب (توصيل الأسلاك).

وباستدافهم بعدة أكمنة أمنية تم ضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم 3 سرقة بذات الأسلوب.

أرشد المتهمون عن كافة المسروقات لدي عميليهما "سيئ النية"، "محمد.و"، 25 سنة، صاحب ورشة ميكانيكا، مطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام، و "محمد.م"، 21 سنة، ميكانيكي، تعرف المجني عليهم على الدراجات البخارية واتهموهم بالسرقة.

حُررت محاضر بتلك الوقائع أحالها اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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