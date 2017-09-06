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البابا تواضروس يزور السفارة المصرية في أستراليا

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يزور السفارة المصرية في أستراليا

02:59 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

البابا تواضروس يزور السفارة المصرية في أستراليا

البابا تواضروس الثاني

كانبرا - (أ ش أ):
زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، مقر السفارة المصرية في كانبرا في إطار زيارته الحالية لأستراليا.

وكان في استقبال البابا تواضروس، سفير بأستراليا محمد خيرت، وأعضاء السفارة.

رافق البابا تواضروس، أسقف ملبورن الأنبا سوريال، وأسقف المعادي الأنبا دانيال، والأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية الأنبا هيرمينا، وسكرتيري البابا تواضروس القس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل.

كان البابا تواضروس قد وصل إلى مدينة كانبرا قادمًا من سيدني في زيارة لإيبارشية ملبورن في إطار جولته الرعوية الحالية لأستراليا التي يزورها للمرة الأولى منذ تنصيبه في نوفمبر 2012

هذا المحتوى من

Asha

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