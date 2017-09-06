وزير الصحة: ضخ 859 ألف فيال "بنسلين" بالصيدليات لمواجهة أزمة نقصه

كتب – أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، توفير وضخ 859 ألف و380 فيال من الأصناف المختلفة لعقار "البنسلين" طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات في سوق الدواء المصري والصيدليات، من خلال كافة فروع شركات الدواء المصرية.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أن أصناف البنسلين المتوافرة هي 124 ألف فيال من عقار ديورابين، 2436 فيال من عقار ديبوبين من الشركة المصرية، و571 ألف و158 فيال من عقار ديبوبين من شركة المهن الطبية بجانب 1786 فيال من عقار "بينستارد" المستورد من الشركة المصرية، بالإضافة إلى استيراد كميات أخرى من نفس العقار السابق خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أنه جاري توزيع 160 ألف فيال من شركة النيل للأدوية بداية من اليوم.

وأضافت "زيادة" أنه تم توزيع 277 ألف و940 عبوة من عقار "الاسبرين بروتكت" والمستخدم لحماية القلب من التجلطات بالسوق المحلي للدواء خلال الأسبوع الماضي، كما أنه جاري إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن كمية 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها في السوق خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى أن هذا العقار كان به نقص فى الأسواق خلال الفترة الماضية بسبب إجراءات الشحن والتخليص الجمركي حيث تم الانتهاء من هذه المعوقات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي تراقب وترصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، لافتًا إلى أنه عند حدوث نقص في الدواء يتم العمل على محورين، الأول إزالة اسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته بالاضافة لتشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية ، مشيرا الى وجود خط ساخن لتلقي الشكاوى خاص بقطاع شئون الصيدلة وهو 25354150 ، وآخر خاص بالشركة المصرية للادوية وهو 16682.

وأشار المتحدث باسم وزارة، إلى قرار اللجنة المتخصصة بتداول عقار الإنسولين 100 وحدة بدلا من الإنسولين 40 وحدة عن طريق مستشفيات الوزارة أو التأمين الصحي في حالة التغطية التأمينية دون أن يتحمل المريض أي تكلفة.