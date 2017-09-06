محكمة هندية تسمح بالاجهاض لضحية اغتصاب عمرها 13 عاما

نيودلهي - (د ب أ):

سمحت المحكمة العليا الهندية اليوم الأربعاء باجهاض لضحية اغتصاب عمرها 13 عاما، رغم أنها قد تجاوزت الأسبوع العشرين من الحمل، وهو الحد الأقصى المسموح فيه بالإجهاض، في أحدث قضية من نوعها في الهند.

وقالت المحامية سنيها موخيرجي، التي رفعت الالتماس نيابة عن الضحية :"لقد قبلت المحكمة العليا تقريرا من خبراء طبيين وأمرت بالإجهاض الفوري . وسوف تتم عملية الاجهاض في مستشفى جي.جي هوسبيتال" في مومباي يوم الجمعة" القادم.

وقالت الفتاة إنها تعرضت للاغتصاب من جانب زميل والدها، والذي تم القبض عليه.

ورأت المحكمة أن الصدمة النفسية التي لحقت بالطفلة لكونها أصبحت حامل ، وهو ما يعني أنه ينبغي السماح لها بإجهاض الجنين، حسبما أفاد الإعلام المحلي.

ووصلت الفتاة إلى الأسبوع الواحد والثلاثين من الحمل . ويحظر القانون الهندي إجهاض الحمل طبيا بعد الأسبوع العشرين، ما عدا في حالة تعرض حياة الأم للخطر.

وفي أغسطس الماضي، وضعت طفلة عمرها 10 أعوام ،والتي كانت ضحية لجريمة اغتصاب أيضا، مولودة في مدينة تشانديجاره شمالي الهند.

واحتلت القضية العناوين الرئيسية في الصحف الهندية في الهند والخارج نظرا لأن القضاء رفض طلب الفتاة للاجهاض لأنها تجاوزت الأسبوع الثلاثين .

وفي مايو الماضي، تم الابلاغ عن قضية مماثلة في شمال الهند، حيث سمح لضحية اغتصاب عمرها 10 أعوام بالاجهاض.