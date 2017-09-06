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مصدر سوري: القوات الحكومية توسع سيطرتها في محيط دير الزور

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مصراوي Masrawy

مصدر سوري: القوات الحكومية توسع سيطرتها في محيط دير الزور

02:54 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مصدر سوري: القوات الحكومية توسع سيطرتها في محيط دير الزور

دمشق - (د ب أ):

صرح مصدر عسكري سوري بأن القوات الحكومية تمكنت اليوم الأربعاء من توسيع نطاق سيطرتها في محيط الطريق الذي اجتازته أمس للوصول إلى الفوج 137 على الأطراف الغربية لمدينة دير الزور بشرق البلاد.

وذكر المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن " قوات العميد سهيل حسن تمكنت من توسيع سيطرتها في محيط الفوج 137 إلى نحو 15 كيلومترا مربعا لتؤمن بذلك بشكل كامل حركة المرور من وإلى دير الزور".

وأكد المصدر أن "القوات المشتركة (المرابطة في دير الزور والقادمة من ريف الرقة) تتحضر حاليا لبدء معركة جديدة لكسر الحصار عن مطار دير الزور العسكري في الريف الجنوبي الشرقي".

وتمكنت القوات الحكومية أمس من كسر الحصار المفروض على قواتها في مدينة دير الزور شرق البلاد بعد تمكنها من الوصول إلى مقر الفوج 137 في الأطراف الجنوبية الغربية من المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش يسيطر على معظم مناطق دير الزور.

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