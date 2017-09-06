بالصور.. "اقتصادية قناة السويس" تشارك في معرض الصين التجاري

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

استقبل اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة صباح اليوم، في جولته بمعرض الصين والدول العربية 2017 في دورته الثالثة والمقام حاليًا بمدينة ينشوان بمقاطعة نينشيا ذاتية الحكم، وذلك عقب افتتاح وزير التجارة والصناعة للجناح المصري المشارك بالمعرض، حيث قام الوزير بتفقد جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برفقة نائب حاكم ولاية نينشيا.

وقدم اللواء محفوظ، شرحًا لمخطط المنطقة، وما تحتويه من فرص استثمارية، وكذلك ما تقوم به المنطقة حاليًا من مشروعات في البنية التحتية، ما يساهم على جذب المستثمرين وآليات وحوافز من شأنها زيادة الإقبال على المنطقة.

وأعلن محفوظ، أن هناك لقاءات ثنائية سيقوم بها ممثلي قطاع الاستثمار بالمنطقة مع كبرى الشركات الصينية لعرض ما تتمتع به المنطقة من فرص استثمارية، مشيرًا إلى استكمال المفاوضات مع كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الصناعات النسيجية، والتي ستقيم مشروعات داخل المنطقة الجنوبية خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الجناح المصري بمعرض الصين - الدول العربية 2017، لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة والترويج للمشروعات المقامة بها.

وحظي الجناح المصري في أول يوم باهتمام من جانب الشركات الصينية، وبعض الوفود المشاركة في المعرض من خلال العرض الذي يقوم به فريق الترويج بالمنطقة لأهم وأبرز الفرص الاستثمارية والمزايا والإعفاءات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين.

وضم جناح المنطقة الاقتصادية بالمعرض شركتي جوشي للفيبر جلاس، وتيدا الصينية، التي تعمل على تطوير وتنمية مساحة 6 كيلو متر من أراضي المنطقة بالعين السخنة، حيث تمثل الشركتين قصتي نجاح كبيرة في المنطقة الاقتصادية، وتسعى المنطقة إلى تكرار هذا النجاح من خلال مجالات وقطاعات استثمارية متنوعة داخل أراضي المنطقة الاقتصادية.

يشارك في وفد المنطقة الاقتصادية برئاسة اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة، اللواء إيهاب البنان مساعد رئيس الهيئة، والدكتور ناصر فؤاد أمين عام مجلس الإدارة، ومن قطاع الاستثمار المهندس عمرو مرزوق، وإيمان فاروق ومحمد طنطاوي.