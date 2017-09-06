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المنتخب يحدد موعد معسكر الكونغو

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المنتخب يحدد موعد معسكر الكونغو المنتخب يحدد موعد معسكر الكونغو

التحرير

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أكد إيهاب لهيطة، مدير الوطني، أن الفريق القومي سيخوض معسكرًا يوم 2 أكتوبر المقبل ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة الوكنغو بتصفيات .

وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الجهاز الفني فضل بدء المعسكر مع بداية فترة التوقف بالدوي والتي تتوافق مع الأجندة الدولية.

وعلم «التحرير»، أن اتحاد الكرة حصل على وعد من الجهات الأمنية، بحضور عدد جماهير في لقاء والكونغو أكبر من الذي حضر لقاء أوغندا بتصفيات كأس العالم.

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وتحدث مسئولو اتحاد الكرة مع الأمن بضرورة حضور أعداد كبيرة من الجماهير في لقاء الكونغو المصيري في مشوار المنتخب بتصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل في السابعة مساءً على برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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