الأهلي: ننتظر قرارًا رسميًا يتضمن أسباب بطلان العمومية

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أعلن النادي الأهلي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن لم يتلق رسميًا من اللجنة الأولمبية، أو وزارة الشباب والرياضة، ما يفيد ويؤكد قرار بطلان الاجتماع الخاص للنادي بشأن اللائحة، موضحًا أن النادي مع احترامه الدائم والمؤكد للإعلام الرياضي المصري بكل مجالاته ومؤسساته، إلا إنه لن يتعامل إلا مع قرارات رسمية لجهات مسئولة عن إدارة الرياضة المصرية.

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وينتظر النادي الأهلي هذا الخطاب الرسمي سواء من اللجنة الأولمبية، أو وزارة الشباب والرياضة والذي يأمل الأهلي أن يتضمن كل النصوص ومواد القانون التي استند إليها أصحاب بطلان قرار الاجتماع الخاص بالنادي.