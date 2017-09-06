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«الجبلاية» تمد فترة التعاقد مع السوريين والفلسطينيين 3 مواسم

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«الجبلاية» تمد فترة التعاقد مع السوريين والفلسطينيين 3 مواسم «الجبلاية» تمد فترة التعاقد مع السوريين والفلسطينيين 3 مواسم

التحرير

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استقر مسؤولو اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأربعاء، على مد فترة القيد للاعبين السوريين والفلسطينيين لمدة 3 مواسم بدلًا من اثنين.

وأكد وليد العطار، مدير شئون اللاعبين باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه تقرر تعديل مدة التعاقد مع اللاعبين السوريين لتصبح 3 مواسم بدلًا من موسمين، حتى يتسنى للأندية الاستفادة من لاعبي سوريا الذين سيتم معاملتهم كلاعبين مصريين.

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وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد اعتمد من قبل، قرار تعاقد أندية الدوري الممتاز مع لاعب سوري وآخر فلسطيني، أو اثنين من جنسية واحدة، دون دخولهم في قائمة الأجانب، على أن يتم اعتبارهما من القائمة المحلية.

وتعاقد أكثر من فريق في ، مع لاعبين من فلسطين وسوريا خلال الفترة الأخيرة، استنادًا لقرار مجلس الجبلاية.

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التحرير

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