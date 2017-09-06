ناجية من عقار محرم بك: «كان بيني وبين الموت شبر واحد» (صور )

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تمكنت الحماية المدنية فى الإسكندرية من استخراج جثة سيدة من تحت أنقاض العقار الكائن في 71 شارع المعز مع شارع أمينة رافعي بمنطقة محرم بك الذى انهار اليوم الأربعاء .

وتبين أن الجثة لسيدة تدعى نجوى محمود حسن، 42 سنة، "عاملة" باحدى المدارس الإبتدائية، بينما أنقذت العناية الإلهية سيدة وشقيقها من الموت تحت أنقاض العقار المنهار، حيث تركا العقار قبل دقائق من انهياره.

وروت "حياة الراعى"، إحدى الناجيات، أنها خرجت برفقة شقيقها قبل انهيار العقار بدقائق وذلك من أجل الذهاب إلى الشهر العقارى، مشيرة إلى أنها قامت بتأجيل هذا الأمر إلى ما بعد عيد الأضحى، حيث شاء القدر أن يكون هذا الأمر سبباً في نجاتها من الموت هى وشقيقها، قائلة "كان بيني وبين الموت شبر واحد".

شاهد أيضا

وقال المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط، إن العقار باسم ورثة عيد محود عيسى، وصدر وصادر له قرار ترميم رقم 44 لسنة 91 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم 50 لسنة 91، أى منذ 26 سنة، وأن حالته الانشائية كانت تحتاج إلى الترميم، لافتاً إلى أن الحى قام بتحرير محضر بعدم تنفيذ قرار الترميم الصادر عن الحى.

وأضاف "مرسي"، أن الحماية المدنية وصلت فور وصول البلاغ، وذلك لإنقاذ الأرواح وتم نقل شاب مصابا كان يحاول إسعاف أهالي العقار.

كان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، كشف عن تفاصيل حادث سقوط العقار، أشار إلى أنه قديم، مكون من دور أرضي و٤ أدوار .

وقال " سلطان" إنه كلف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع الحادث وأعطى تعليماته فور سقوط العقار بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والاسعاف والحملة المركزية للمحافظة، مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.