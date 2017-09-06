الركود يضرب أسواق اللحوم بعد إجازة الأضحى.. والتجار: لا نية لخفض الأسعار

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عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، قررت محال الجزارة إغلاق أبوابها أمام الجمهور، وذلك نظرًا لارتفاع الأسعار، ما تسبب في حالة ركود كبيرة بالأسواق.

محمد وهبة رئيس شعبة القصابين، اليوم الأربعاء، قال: إن "أغلب الجزارين في إجازة عقب عيد الأضحى"، مؤكدًا أنه لن يكون هنال أي إقبال على شراء اللحوم، نظرًا لما تم تخزينه قبل العيد.

فيما أكد شلبى جابر سكرتير شعبة القصابين، أن أغلب المحال التجارية أغلقت أبوابها نظرًا لركود الأسواق مقارنة بالأعوام الماضية، موضحًا أن نسبة الشراء تراجعت لما يزيد عن 30% عن العام الماضي.

في الوقت ذاته، شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا كبيرًا تخطى اللحم البلدي، حيث بلغ 160 جنيهًا، وهناك توقعات باستمرار ارتفاع السعر عقب عودة محال الجزارة للعمل، بحسب التجار.

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جمال عبد الراضى أحد الجزارين بالسيدة زينب، أكد أن الأسعار سجلت نحو 140 إلى 170 جنيهًا للكيلو كمتوسط سعر عام، معتبرًا أن الأسعار لن تعود للانخفاض مجددًا نظرًا إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

أما سيد المرعي أحد تجار المواشي، أوضح أن ارتفاع الأسعار هذا العام سيستمر لفترة طويلة، وذلك نظرًا لارتفاع أثمان الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أية عودة للانخفاض إلا في حال تراجع سعر الدولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن فى دراسته الصادرة نهاية عام 2015 أن العجز في إنتاج اللحوم الحمراء في تزايد خلال الفترة من "2014 ـ 2018"، إلى أن يبلغ 396.8 ألف طن عام 2018 بمتوسط زيادة قدرها 19.3 ألف طن سنويًا.