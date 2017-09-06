برلمانية تقترح استغلال 6 ملايين موظف بالدولة لضبط اﻷسواق واﻷسعار

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تعتزم النائبة منى منير، عضوة مجلس النواب، تقديم اقتراحًا من خلال دور الانعقاد المقبل بخصوص الرقابة على السلع والأسواق عبر استغلال 6 ملايين موظف بالدولة.

وتضمن الاقتراح "استغلال 100 ألف فقط من الكوادر الوظيفية التي تقدر بأكثر من 6 ملايين موظف يتقاضون مرتبات من الدولة، وأن يتم إعادة التوزيع والتكليف لمدة عام، وتشكيل لجان من هؤلاء الموظفين بكل محافظة يكون دورها العمل الميداني بالشوارع والأسواق ومواقف السيارات للتأكد من تطبيق تعريفات اﻷجرة التي تم إقرارها من جانب المحافظين، وأيضًا استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية، والإبلاغ عن أي تجاوزات من جانب التجار، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها إلى القضاء".

وأوضحت البرلمانية، اليوم اﻷربعاء، أن هذا المقترح يؤدي إلى ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار دون أن تتكلف الدولة أية موارد مالية، بل سيكون استغلال لطاقات موظفي الدولة التي ربما تذهب هباءً نتاج زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات، مضيفة أن هذه اللجان في حال تشكيلها ستؤدي إلى ارتياح الشارع المصري، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأشارت إلى أزمة الدولار وما تم بها، وذلك من خلال تشكيل لجان مماثلة لما اقترحته واستطاعت أن توقف مكاتب الصرافة وتضبط الأسواق السوداء لبيع الدولار، مطالبة باﻻستفادة من هذه التجربة وتكرارها لضبط الأسعار في الأسواق.

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وأضافت "منير" أنه لضمان فاعلية هذه اللجان، سيتم تحديد مكافآت طبقًا لما تم ضبطه لأعضاء هذه اللجان لتحفيزهم على العمل بجدية، منوهة أنه لا توجد رقابة على الأسواق وعلى السلع والخدمات ووسائل الانتقال، وهناك تراخي من جانب الحكومة بهذا الشأن، مما أدى إلى حالة من الغليان بشوارع مصر، أدت إلى استياء شديد من جانب المواطنين.

وتابعت أن استمرار غياب الحكومة عن القيام بدورها في الرقابة والسيطرة على جشع التجار، سيزيد هذا الاحتقان بشكل كبير، فالحكومة تكتفي بتصريحات صحفية فقط أما على أرض الواقع فلا توجد رقابة.. ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد مما يستتبع معه مراقبة الأسواق من استغلال تجار الأدوات الدراسية ومحلات الملابس التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه دون أي رقابة من جانب الحكومة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن عدم إحكام القبضة على منافذ توزيع الأنابيب أحدث ازمة حقيقية للمواطن العادي لاسيما في ظل الارتفاع الرهيب لثمن أنبوبة الغاز، دون أن يكون هناك مراقبة على منافذ التوزيع أو عقوبات تُطبَق على من يخالف الأسعار الرسمية التي وضعتها الحكومة.