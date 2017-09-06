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القوى العاملة: أسرة «الدسوقي» المتوفى في إيطاليا تستحق معاشا كاملا

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القوى العاملة: أسرة «الدسوقي» المتوفى في إيطاليا تستحق معاشا كاملا القوى العاملة: أسرة «الدسوقي» المتوفى في إيطاليا تستحق معاشا كاملا

التحرير

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أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات للمستشار العمالي التابع للوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن المتوفى، عوض الدسوقي محمد، الذي كان يعمل بإيطاليا في 18 أغسطس الماضي، ومساعدتها في الحصول على مستحقات عائلها لدى هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي الإيطالية.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس"، أفادت بأن العامل بلدته طلخا بمحافظة الدقهلية، وأن أسرته مكونة من زوجة وأربع أبناء وتقيم بإيطاليا، وتوفى عائلها، عوض الدسوقي محمد، في مدينة لودي الإيطالية في 18 أغسطس 2017، وكان يعمل حلاب بإحدى مزارع المواشي.

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وتواصل مكتب التمثيل العمالي مع هيئة التأمينات التي أفادت بأن الأسرة تستحق معاشا كاملا، لالتزام عائلها وحرصه على الاشتراك في منظومة التأمينات الإيطالية وسداد الأقساط بصورة منتظمة، وقد تم إخطار أسرة المواطن المتوفى بحقهم في المعاش الكامل، فضلا عن إرشادهم بالمستندات المطلوبة لتجهيزها حتى يتم صرف المعاش فورا.

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التحرير

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