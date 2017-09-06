الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 58 حالة
الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 58 حالة
02:46 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
الحجاج - ارشيفية
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية إلى 58 حالة.
وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى أن المتوفي يدعى، سعد عبده عبد المجيد، يبلغ من العمر 70 عاماً، يتبع حج التضامن، من محافظة الإسكندرية، توفي إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وذلك بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.
وأضاف "الأنصاري"، في بيان اليوم، إن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة تلقت بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
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