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تأجيل محاكمة 20 إخوانيا بسوهاج إلى نوفمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 20 إخوانيا بسوهاج إلى نوفمبر المقبل

02:35 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة 20 إخوانيا بسوهاج إلى نوفمبر المقبل

محكمة سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أجلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز محاكمة 20 من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم 15 هاربين لجلسة 6 نوفمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في التحقيقات، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مخالفة للقانون، الهدف منها منع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها، ومنع موظفين من ممارسة أعمالهم، وترويع المواطنين، والإضرار بالسلم والأمن العام، بالإضافة إلى استعمال العنف والقوة مع المواطنين وموظفي الدولة العموميين، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

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مصراوي Masrawy

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