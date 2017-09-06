تأجيل محاكمة 20 إخوانيا بسوهاج إلى نوفمبر المقبل
تأجيل محاكمة 20 إخوانيا بسوهاج إلى نوفمبر المقبل
02:35 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
محكمة سوهاج
سوهاج – عمار عبدالواحد:
أجلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز محاكمة 20 من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم 15 هاربين لجلسة 6 نوفمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في التحقيقات، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مخالفة للقانون، الهدف منها منع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها، ومنع موظفين من ممارسة أعمالهم، وترويع المواطنين، والإضرار بالسلم والأمن العام، بالإضافة إلى استعمال العنف والقوة مع المواطنين وموظفي الدولة العموميين، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
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