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تجديد حبس 3 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" 15 يومًا

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس 3 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" 15 يومًا

02:30 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

كتب - محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 3 من مؤسسي اتحاد الجرابيع 15 يومًا على ذمة اتهامهم بالتحريض على التظاهر ضد الغلاء.
والمحبوسون في القضية هم: نانسي كمال، وسارة مهني، ومها مجدي، وإيناس إبراهيم، وأحمد نصر، مهندس سوفت وير، ومحمد محفوظ.

نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك، وتلقي تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة تهدف لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود، والمعروفة بـ"تيران وصنافير".

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بتأسيس "اتحاد الجرابيع" خلال تجمعهم بحديقة الأزهر بمدينة نصر، الشهر الماضي، وتم إحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

 

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مصراوي Masrawy

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