حُكم بإلزام وزير العدل بعدم تحصيل 50 ألف جنيه من مواطنة كرسوم قضائية

كتب – محمود السعيد:

قضت الدائرة 4 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، بإلزام وزير العدل بعدم تحصيل 50 ألف جنيه رسوم قضائية من مواطنة بعد إقامتها دعوى قضائية بمحكمة عابدين.

وكانت دعاء جمال الدين سيد، أقامت دعوى قضائية ضد وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة بمحكمة عابدين، وطالبت بإلغاء رسوم قضائية قدرها 50 ألف جنيه، مقابل إقامتها دعوى قضائية لم تكسب من ورائها شيء.

ويلزم القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2009، خاسر الدعوى بسداد رسوم قضائية للخصوم.