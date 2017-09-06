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حُكم بإلزام وزير العدل بعدم تحصيل 50 ألف جنيه من مواطنة كرسوم قضائية

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مصراوي Masrawy

حُكم بإلزام وزير العدل بعدم تحصيل 50 ألف جنيه من مواطنة كرسوم قضائية

02:28 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

حُكم بإلزام وزير العدل بعدم تحصيل 50 ألف جنيه من مواطنة كرسوم قضائية

كتب – محمود السعيد:

قضت الدائرة 4 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، بإلزام وزير العدل بعدم تحصيل 50 ألف جنيه رسوم قضائية من مواطنة بعد إقامتها دعوى قضائية بمحكمة عابدين.

وكانت دعاء جمال الدين سيد، أقامت دعوى قضائية ضد وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة بمحكمة عابدين، وطالبت بإلغاء رسوم قضائية قدرها 50 ألف جنيه، مقابل إقامتها دعوى قضائية لم تكسب من ورائها شيء.

ويلزم القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2009، خاسر الدعوى بسداد رسوم قضائية للخصوم.

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