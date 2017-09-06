أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو: طفل صغير يعثر علي ثعبان ضخم في دورة المياه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: طفل صغير يعثر علي ثعبان ضخم في دورة المياه

02:32 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

بالفيديو: طفل صغير يعثر علي ثعبان ضخم في دورة المياه

ثعبان

كتبت-نرمين الجلاد:

عثر طفل صغير علي ثعبان ضخم داخل مرحاض منزله، في بلدة ساوثإيند بمقاطعة إيسيكس بإنجلترا، كما جاء في موقع "BBC "

قالت والدة الطفل" لورا كاول" أن طفلها الذي لا يتجاوز عمره خمس سنوات فوجئ بالثعبان أثناء رفعه غطاء المرحاض لاستخدامه، وأصاب بعد ذلك بحالة من الخوف و الذعر.

قام متخصصون من متجر "سكايلز آند فانغز" لبيع الحيوانات الأليفة في البلدة، لإنقاذ الطفل من الثعبان البالغ طوله 91 سنتيمتراً، والذي تبين أنه نوع يعرف بأسم "الثعبان الملكي".

وقال "إيثان بينيون"، من متجر الحيوانات: "كانت تفوح من الثعبان رائحة سائل تبييض الحمامات، ويبدو أنه دخل المرحاض عن طريق الأنبوب الملتوي أسفل القاعدة."

وأضافت والدة الطفل، إن دورة المياه تعرضت لانسداد لعدة أيام، لكنها لم تعرف أن الثعبان السبب في ذلك، وأضافت "كان طفلي مذعورا، ويرتعد، ما أكد لي أن أمراً سيئاً ألم به، لكني لم أتوقع أن يكون هذا ما حدث أبدا."

وتابعت: "دخلت إلى دورة المياه ورفعت غطاء المرحاض، فأخرج الثعبان رأسه و لسانه "

وقال " روب يلدهام صاحب متجر "ذي لاي أون سي" للحيوانات، "قمت بعمليات إنقاذ من ثعابين كثيرة على مدار عشر سنوات، لكني لم أقم بواحدة منها في دورة مياه، هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لذلك."

وأضاف يلدهام أن الثعبان ربما يكون قد تسلل إلى دورة المياه من الصرف المتصلة ببعضها البعض في جميع المنازل المجاورة، وبعد الكشف عليه اتضح أصابته بالجفاف، بسبب سائل تبييض المراحيض.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور: 200 شخص لإنقاذ طفل من بئر عميقة

    هو وهي

  • بالصور: طفل ينقذ المارة من ثعبان ضخم في إندونيسيا

    هو وهي

  • طفل حبس أمه وضيفتها ثم نام..ماذا حدث بعد ذلك

    هو وهي

  • أم تضع صندوق من الرمل على قبر ابنها.. تعرف على السبب

    هو وهي

إعلان

916fdda1a7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت