بالفيديو: طفل صغير يعثر علي ثعبان ضخم في دورة المياه

كتبت-نرمين الجلاد:

عثر طفل صغير علي ثعبان ضخم داخل مرحاض منزله، في بلدة ساوثإيند بمقاطعة إيسيكس بإنجلترا، كما جاء في موقع "BBC "

قالت والدة الطفل" لورا كاول" أن طفلها الذي لا يتجاوز عمره خمس سنوات فوجئ بالثعبان أثناء رفعه غطاء المرحاض لاستخدامه، وأصاب بعد ذلك بحالة من الخوف و الذعر.

قام متخصصون من متجر "سكايلز آند فانغز" لبيع الحيوانات الأليفة في البلدة، لإنقاذ الطفل من الثعبان البالغ طوله 91 سنتيمتراً، والذي تبين أنه نوع يعرف بأسم "الثعبان الملكي".

وقال "إيثان بينيون"، من متجر الحيوانات: "كانت تفوح من الثعبان رائحة سائل تبييض الحمامات، ويبدو أنه دخل المرحاض عن طريق الأنبوب الملتوي أسفل القاعدة."

وأضافت والدة الطفل، إن دورة المياه تعرضت لانسداد لعدة أيام، لكنها لم تعرف أن الثعبان السبب في ذلك، وأضافت "كان طفلي مذعورا، ويرتعد، ما أكد لي أن أمراً سيئاً ألم به، لكني لم أتوقع أن يكون هذا ما حدث أبدا."

وتابعت: "دخلت إلى دورة المياه ورفعت غطاء المرحاض، فأخرج الثعبان رأسه و لسانه "

وقال " روب يلدهام صاحب متجر "ذي لاي أون سي" للحيوانات، "قمت بعمليات إنقاذ من ثعابين كثيرة على مدار عشر سنوات، لكني لم أقم بواحدة منها في دورة مياه، هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لذلك."

وأضاف يلدهام أن الثعبان ربما يكون قد تسلل إلى دورة المياه من شبكة الصرف المتصلة ببعضها البعض في جميع المنازل المجاورة، وبعد الكشف عليه اتضح أصابته بالجفاف، بسبب سائل تبييض المراحيض.