أرقام لا تفوتك من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا

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شهدت الساحرة المستديرة في الآونة الأخيرة، تطورًا هائلآ في الجانب الرقمي والإحصائي، أضفى جمالآ ورونقًا بدوره على شغف وتعلق الجماهير بكرة القدم، ومع ظهور العديد من المواقع المتخصصة في مجال الإحصائيات مثل "أوبتا" و"سكواكا"، نستعرض رقم في السطور التالية، أرقام من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018:

1- منتخب الأوروجواي حصد 27 نقطة وسجل 28 هدفًا في تصفيات كأس العالم 2018، أفضل أرقامه بعد 16 مباراة في النظام الحالي للتصفيات.

2- منتخب الأرجنتين سجل 16 هدفًا فقط في تصفيات كأس العالم 2018؛ أسوأ أرقامه بعد 16 جولة في النظام الحالي لتصفيات أمريكا الجنوبية.

3- منتخب اليابان فشل بالتهديف لأول مرة منذ يونيو 2015 (ضد سنغافورة 0-0)، لتنتهي سلسلة من 24 مباراة متتالية كان يسجل فيها.

4- داني ألفيس (102) تجاوز تافاريل (101) ليصبح رابع أكثر لاعب مشاركة مع البرازيل، بعد كافو (142) روبرتو كارلوس (125) ولوسيو (105).

5- منتخب فنزويلا لم يخسر خارج أرضه ضد الأرجنتين للمرة الأولى في تصفيات كأس العالم (تعادل 1 وخسر 6).

6- منتخب تشيلي فشل بالتهديف وسدد تسديدة واحدة على المرمى في كل مباراة من مبارياته الـ4 الأخيرة خارج أرضه في تصفيات كأس العالم.

7- الإكوادور بالمركز الثامن في تصفيات كأس العالم 2018، بعد أن كانت متصدرة حتى الجولة الخامسة (خسرت 4 على التوالي لأول مرة منذ 1993).

8- منتخب بيرو فاز مبارتين متتاليتين خارج أرضه للمرة الأولى في نسخة واحدة من تصفيات كأس العالم (ضد الباراجواي والإكوادور).

9- البرازيل هو أول منتخب في تصفيات كأس العالم 2018 يتفوق على كولومبيا بالتسديدات (13-10) والاستحواذ (52.3%) في مباراة في البارانكييا.

10- البرازيل فشلت بالفوز في مباراة في تصفيات كأس العالم لأول مرة منذ وصول المدرب تيتي (فازت 9 وتعادلت 1).

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11- منتخب بيرو سجل هدفين في مباراة خارج أرضه ضد الإكوادور لأول مرة في تاريخ تصفيات كأس العالم.

12- نيمار صنع 7 أهداف مع منتخب البرازيل في عهد المدرب تيتي، أكثر من أي لاعب آخر.

13- نيمار اشترك بـ13 هدفًا في تصفيات كأس العالم 2018 (سجل 6 وصنع 7).

14- منتخب إيطاليا حصل على 18 ركلة ركنية، لم يحصل على ركنيات أكثر في مباراة أخرى في تصفيات كأس العالم 2018.

15- دافيد سيلفا اشترك بـ13 هدفًا في 12 مباراة مع منتخب إسبانيا في عهد المدرب يولين لوبيتيجي (سجل 9 وصنع 4).

16- لأول مرة منتخب إسبانيا يسجل 16 هدفًا ضد خصم واحد في نسخة من تصفيات كأس العالم أو اليورو (ضد ليختنشتاين، 8-0 بالذهاب و8-0 بالإياب).

17- منتخب إيطاليا لم يخسر في 53 مباراة على أرضه في تصفيات كأس العالم (فاز 46 وتعادل 7)، وحافظ على نظافة شباكه في 34 منها.

18- السعودية تأهلت لكأس العالم للمرة الخامسة، أكبر هزائمها في آخر 30 سنة جاءت في كأس العالم: 8-0 ضد ألمانيا في 2002.

19- محمد صلاح سجل 13 هدفًا في آخر 17 مباراة تنافسية مع المنتخب الوطني.

20- كوريا الجنوبية هو أول منتخب آسيوي يتأهل لكأس العالم 10 مرات، والوحيد من خارج أوروبا/ أمريكا الجنوبية الذي تواجد بالبطولة منذ 1986.