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فينجر في ورطة بسبب سانشيز

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فينجر في ورطة بسبب سانشيز فينجر في ورطة بسبب سانشيز

التحرير

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يخشى الفرنسي أرسين فينجر، المدير لنادي آرسنال، السقوط مجددا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد تلقيه خسارة ثقيلة أمام مضيفه ليفربول بنتيجة 0-4، في الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

ويواجه أرسين فينجر، أزمة بإمكانية غياب التشيلي أليكسيس سانشيز عن الفريق في مباراتي مانشستر سيتي وتوتنهام في نوفمبر المقبل، بسبب تصفيات 2018 المقام في .

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن خسارة تشيلي المفاجئة أمام بوليفيا أمس الثلاثاء، وضعت منتخب اللاروخا في حسبة معقدة لأجل التأهل لبطولة كأس العالم في روسيا، إذ يحتل تشيلي المركز السادس.

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وأوضحت الصحيفة، أن منتخب تشيلي لديه مواجهة ضد الإكوادور ثم البرازيل في آخر جولتين في التصفيات، وقد يتمكن من الانتصار ويحتل المركز الخامس، مما يعني أنه سوف يلعب مباراة فاصلة مع نيوزيلندا لتحديد المتأهل للمونديال.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز قد يغادر معسكر أرسنال يوم 2 نوفمبر المقبل، استعدادا لمباراتي نيوزلندا في 6 و14 من الشهر ذاته، مما يعني غيابه عن مباراة ريد ستار في الدوري الأوروبي، كما أنه لن يتمكن من خوض مباراة مانشستر سيتي يوم 5 أو مباراة توتنهام يوم 18، من نفس الشهر.

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التحرير

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