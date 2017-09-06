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جوارديولا يخطط لخطف سانشيز مقابل 20 مليون إسترليني

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جوارديولا يخطط لخطف سانشيز مقابل 20 مليون إسترليني جوارديولا يخطط لخطف سانشيز مقابل 20 مليون إسترليني

التحرير

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر سيتي، لن يدفع أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع نجم آرسنال التشيلي أليكسيس سانشيز، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وانهارت المفاوضات بين الناديين، بعدما تقدم مانشستر سيتي بعرض لضم اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، قوبل بالرفض من قبل آرسنال في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

إلا أن مانشستر سيتي يبدو واثقا من قدرته على التعاقد مع سانشيز مستقبلا، خصوصًا وأن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، يرفض حتى الآن، تجديد تعاقده مع أرسنال.

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وتنص القوانين على السماح لسانشيز بالتفاوض مع أطراف مهتمة بخدماته دون الحصول على موافقة ناديه، بداية من العام المقبل، لأن عقده الحالي مع أرسنال ينتهي الصيف المقبل.

ورغم إمكانية الحصول على خدمات سانشيز دون مقابل بعد انتهاء الموسم، يسعى مدرب مانشستر سيتي لاستقدام سانشيز في الشتاء، تحسبا لإمكانية تعرض نجوم الفريق للإصابات خلال الأشهر المقبلة.

ورفض جوارديولا سابقا، التعليق على إمكانية ضم سانشيز الذي لعب تحت إدارته في العام الأخير له مع برشلونة، في وقت أبدى فيه مدرب أرسنال أرسين فينجر، ثقته بالتزام الدولي التشيلي مع أرسنال خلال الفترة المقبلة.

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التحرير

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