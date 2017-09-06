صلاح يقتنص جائزة أفضل هدف في أغسطس (فيديو)

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يواصل الدولي المصري محمد صلاح، مسيرته الناجحة مع فريقه الجديد ليفربول الإنجليزي، والمنتقل له حديثا من روما الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

واختار نادي ليفربول، هدف صلاح، ضد آرسنال، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) الأفضل في شهر أغسطس الماضي.

وذكر ليفربول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الهدف الذي أحرزه محمد صلاح ضد آرسنال على ملعب الأنفيلد، في المباراة التي انتهت بانتصار الريدز برباعية نظيفة هو الأفضل في أغسطس الماضي.

وشارك محمد صلاح مع الريدز في أغسطس الماضي، في 5 مباريات بمسابقتي البريمييرليج ودوري أبطال أوروبا، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين، وكان رجل مباراتي واتفورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ولقاء آرسنال في الجولة الثالثة.

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وقاد الفرعون المصري صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على حساب هوفنهايم الألماني، ليتوج أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس لنادي ليفربول.