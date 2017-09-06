أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

صلاح يقتنص جائزة أفضل هدف في أغسطس (فيديو)

Google+ Print
صلاح يقتنص جائزة أفضل هدف في أغسطس (فيديو) صلاح يقتنص جائزة أفضل هدف في أغسطس (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يواصل الدولي المصري محمد صلاح، مسيرته الناجحة مع فريقه الجديد ليفربول الإنجليزي، والمنتقل له حديثا من روما الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

واختار نادي ليفربول، هدف صلاح، ضد آرسنال، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) الأفضل في شهر أغسطس الماضي.

وذكر ليفربول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الهدف الذي أحرزه محمد صلاح ضد آرسنال على ملعب الأنفيلد، في المباراة التي انتهت بانتصار الريدز برباعية نظيفة هو الأفضل في أغسطس الماضي.

وشارك محمد صلاح مع الريدز في أغسطس الماضي، في 5 مباريات بمسابقتي البريمييرليج ودوري أبطال أوروبا، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين، وكان رجل مباراتي واتفورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ولقاء آرسنال في الجولة الثالثة.

شاهد أيضا

وقاد الفرعون المصري صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على حساب هوفنهايم الألماني، ليتوج أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس لنادي ليفربول.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)