قتل «الإنجليز» جده وهاجمه «الإخوان المسلمين».. 13 معلومة عن فايق عزب

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بدأ مسيرته الفنية مبكرا، وعمل مع عمالقة التمثيل في زمن الفن الجميل، كما عاصر جيل النجوم الشباب وشارك في معظم أفلامهم، فاستطاع أن يواصل تواجده بما يتلاءم مع كوميديا القرن الواحد والعشرين، فعرفه الصغار والكبار على حد سواء، لكنه لم يحظَ بأدوار البطولة رغم موهبته العبقرية في التمثيل والتي شهد بها الفنان أحمد زكي ولقبه بـ "زكي رستم مصر".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنان القدير فايق عزب.

1- اسمه بالكامل"محمد فايق عزب"، ولكنه اشتهر فنيًا بـ "فايق عزب".

2- ولد بمدينة الإسماعيلية في يوم 6 سبتمبر 1943.

3- تعلم في "كتّاب الشيخ سيد" وحفظ القرآن الكريم بمحافظة الإسماعيلية في سن الثلاث سنوات، طبقاً لعادات وتقاليد العائلات المصرية في ذلك الوقت، وقد ساعده ذلك في "طريقة النطق" ومخارج ألفاظ الحروف.

4- تلقى دراسته بمدرسة "ابن حزم الأولية"، وعشق التمثيل منذ طفولته فتولى رئاسة فريق التمثيل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

5- تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة، قسم علم اجتماع، وكانت له تجارب فنية عديدة أثناء فترة دراسته بالجامعة، كما حصل على كأس ألإضل ممثل في الجامعة.

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6- تربى على كراهية الإنجليز، خاصة وأن سيارة تابعة للاحتلال دهست جده من أمه، وألفت عيناه مشهد الفدائيين وهم يهاجمون معسكرات الإنجليز، لذا عاد إلى الإسماعيلية في نكسة 67 وكوّن مع شقيقه فرقة المقاومة الشعبية بحى الشهداء للدفاع عن بلده، بمشاركة 500 مقاتل.

7- تسبب في تغيير تسليح مدن القناة جميعًا، حيث كانت المنطقة كلها مسلحة بالسلاح البلجيكى تصنيع 1949، وكان سلاحا قديما جدا، مقارنة بما كان يمتلكه الصهاينة من أسلحة متطورة، حيث التقى طلعت خيرى، وكان وزيرًا للشباب فى هذه الفترة، ورئيس الاتحاد الاشتراكى، وقال له إن ما يحمله أبطال المقاومة الشعبية هنا عبارة عن شومة ثقيلة الحجم، وفى خلال 48 ساعة تم تغيير كل سلاح المقاومة الشعبية فى مدن القناة، وتحول إلى السلاح الآلى الروسى، والربع مدفع، على حد قوله في لقاء تليفزيوني على قناة "العاصمة".

8- عاد إلى القاهرة فى فبراير 1968، بعد وصول الجيش إلى الإسماعيلية، لاستكمال مشواره الفنى، وكتب للإذاعة المصرية أغنية "جاى الصباح يا بلدنا والظلام رواح"، وتم غناؤها باستخدام السمسمية، وكانت رسالة إلى المهجرين بأنهم سيعودون.

9- عمل في الفنان يوسف بك وهبي في مسرحية "نور الظلام"، كما حالفه الحظ بالاشتراك مع كبار النجوم في أعمال فنية مختلفة مثل: نور الشريف، عادل إمام، أحمد زكي.

10- أول عمل إحترافي قام بتأديته كان من إخراج نور الدمرداش، وهي مسرحية في الفرقة الأولى بمسرح التلفزيون وكان دور "مأمور شرطة" وساعده على التأدية الصوت والملامح.

11- من أشهر الأفلام السينمائية التي شارك بها: "حنفي الأبهة، غبي منه فيه، واحد من الناس، في محطة مصر، صباحو كدب، وش إجرام، أحلام عمرنا، الباشا تلميذ، جواز بقرار جمهوري، عسكر في المعسكر، أيام السادات".

12- تألق في أداء أدوارالدراما التليفزيونية حيث شارك بالعديد من المسلسلات مثل: "الوتد، السقوط في بئر سبع، ليالي الحلمية 2، رأفت الهجان"، وصولا إلى أحدث أعماله التليفزيونية "سلسال الدم"، مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل.

13- ترشح لانتخابات مجلس النواب في فترة حكم الإخوان المسلمين، ولكنها كانت تجربة قاسية على حد قوله، لأن أتباع الإخوان قاموا بتمزيق لافتاته الدعائية والهجوم عليه.