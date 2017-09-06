«زينبو» و«لا يا روح أمك».. 7 مكالمات كوميدية صنعت أسطورة مبروك عطية

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لم يكن نجم الدكتور مبروك عطية، لامعًا حتى وقت قريب، رغم تقديمه لبرنامج "الموعظة الحسنة" على شاشة قناة "دريم" منذ عدة سنوات، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من مكالماته أيقونة للضحك، لما يتميز به من أسلوب مختلف للرد على فتاوى المتصلين، ولعل هذه الشهرة التي حققها مؤخرًا كانت سببًا لانتقاله إلى قناة "إم بي سي مصر"، وتقديمه لبرنامج "كلمة السر".

وأثار "عطية" مؤخرًا جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحه بأن "رقص الست لجوزها حلال وأرشح لهم "آه لو لعبت يازهر" و"حبة فوق"، ما أثار انتقاد الكثيرين له.

«التحرير - لايف» يرصد لكم 7 من المكالمات "الكوميدية" للمتصلين مع الدكتور مبروك عطية، للاستفسار حول فتاوى معينة.

1- "زينبو"

كانت هذه المكالمة بداية مرحلة جديدة من الشهرة للدكتور مبروك، وتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت سيدة تدعى "زينبُ" عن مشكلة طلاق ابنتها، وما قامت به بمساعدة مجموعة من الرجال في اقتحام شقتة الأخيرة، والحصول على الأثاث، بجانب ضرب زوج ابنتها لمنعه من رؤية بناته، متسائلة: "هو ده حرام يا شيخنا؟"، ليجاوب الدكتور مبروكمتحفزًا: "حرامين اتنين وأربع حرامات وتمانين حرامًا، اشبعي حرامات يا بت، الواد لازم يشوف ولاده، عشان لما يكبروا ولاده هيضربوكي بالبونية في حنكك.. يحرق الجواز بالطريقة دي".

2- لا يا روح أمك

اشتكت متصلة زوجها للدكتور مبروك عطية، لأنه لا يعدل بينها وبين زوجته الأولى، في عدد الأيام التي يقضيها بينهم، بحجة أن الأولى لديها أبناء، ولها أحقية في يوم إضافي، وهو ما رفضه "مبروك" قائلًا للزوج: "لا يا روح أمك.. العدل بين الزوجات لا يرتبط بوجود أطفال".

3- القط عايز يتجوز.. نخطبله

اتصلت سيدة لتخبر الدكتور مبروك، أن لديها قط يرغب في الزواج، ولكنها ليست قادرة على تزويجه، ليرد عليها: "نخطبله.. ونعمله إعلان في الموعظة الحسنة"، متابعًا: "لو مخرجتيش القط ده للشارع وسيبتيه يتجوز 40 قطة هتروحي النار، وأولادك أو المساكين أولى بكل جنيه تصرفيه عليه".

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4- لو مكان جوزك أحرقك

أخبرت متصلة "عطية" بأن زوجها يسيئ معاملتها، ويكثر من توجيه السباب لها، منوهة إلى أنه تزوج 8 مرات ولا ينجب، في حين أنها أنجبت من قبله، ليرد الدكتور: "طالما الرجل بيته مليان خير ومعيشك كويس يبقى أنتي عندك عقدة، ملكيش دعوة اتجوز كام مرة.. وأنا لو مكانه أحرقك".

5- ربنا ياخدك وياخد أمك

اشتكى أحد المتصلين ويدعى أحمد، للدكتور مبروك عطية، بأن ابنته تسيء معاملته، وتقف في صف والدتها ضده، بما يشعره بالجرح والحزن، رغم محاولاته التقرب منها، ليجيب الأخير: "كلمة لكل البنات.. أوعي تلبسي توب أمك.. ربنا ياخدك وياخد أمك وتدخلوا الجنة من أوسع أبوابها، ممكن تلبسي جلابيتها أو بيجامتها.. لكن متلبسيش توبها في وش أبوكي.....".

6- ابنك ملاك ومراته شيطانة؟

انفعل "عطية" على متصلة أخبرته أن زوجة ابنها تسعى للانفراد به بعيدًا عن أهله، ليرد عليها: "ملكيش دعوة بنيتها واستغفري ربنا.. يعني ابنك أنتي الملاك وهي شيطانة ما كانت حلوة في الأول وبتقوليلها ادخلي برجلك اليمين....".

7- يتفرج في البيت مع المزة

فاجئ عطية إحدى المتصلات بجوابه على شكواها من تطليق زوجها لها بعد أن انكشف ذراعها أمام زوج ابنتها، فقال: "جوز بنتك يتفرج في بيته مع المزة، وميجيش عندكوا كتير، وأنت يا راجل يا شايب يا عايب لازم تعرف إن الطلاق ده حاجة كبيرة".