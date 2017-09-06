تمتلك مطعمًا شهيرًا وندمت على زواجها.. 7 معلومات عن «مفيدة شيحة»

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إعلامية شهيرة استطاعت خلق مساحتها الخاصة على الساحة الإعلامية بتألقها في عدة برامج جعلتها مصدر لإثارة الجدل لتمتعها بشعبية كبيرة بين مشاهديها، خاصة بمشاركتها مؤخرًا في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي يلقى قبولًا واسعًا..

ونرصد خلال التقرير التالى بعض المعلومات التى ربما لا يعرفها البعض عن مفيدة شيحة.

1- ولدت في 6 سبتمبر عام 1971.

2- تمتلك مفيدة شيحة كافيه شهير بالمعادى، واحتفلت بافتتاحه بحضور كل من الفنانة منى عبد الغنى وأميرة بهى الدين ورنا سماحة وسهير جودة ودينا أبو السعود والشيف شربينى وقتها.

3- شاركت في تقديم عدة برامج منوعات، من بينها "سكوت حنغني" و"دقيقة مفيدة"، وصرّحت سابقًا بأنها لا تصلح لتقديم البرامج السياسية.

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4- عملت كمقدمة برامج في التليفزيون المصري لعشرة أعوام تقريبًا، وقدمت من خلاله عدة برامج، من بينها "3 في 3" و"نجوم على الأولى"، وبرنامج الأطفال "كرنبة" وغيره.

5- اختلف كل من الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامي تامر أمين خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يعرض علي فضائية "cbc"، حول جمال وإثارة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان، حيث إن مفيدة ترى كما قالت "كيم كارديشيان مزة السنين".

6- بكت مفيدة شيحة على الهواء عندما فاجأتها الإعلامية منى عبدالغني بمقطع فيديو، أرسلته لها ابنتها على الهواء، حيث احتوى المقطع على مجموعة من صور مفيدة مع ابنتها، إضافة إلى تعليق بصوتها قائلة فيه "كل سنة وإنتي طيبة يا ماما، أنا بحبك أوي، ومش لازم أجبلك هدية، لأن أنا أكبر هدية في حياتك".

وردت "شيحة" على المقطع، أثناء تقديم برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا"، بالبكاء، قائلة "ماكنتش متوقعة كده، وإنتي طيبة يا حبيبتي".

7- روت الإعلامية "مفيدة شيحة"، لأول مرة تفاصيل طلاقها على الهواء، وقالت: "أنا قصتي مختلفة، ويا ريتني سمعت الكلام، لأني والدي ووالدتي رفضوا تماما الجوازة، ورأوا أنه لا يصلح للزواج بي، ولكني استخدمت ذكاء الشباب في جعلهما يوافقان على العريس، ولأنني نقطة ضعف والدي، قال لي أنا هاجوزك للشخص ده علشان بعد كده ماتقوليش إن سعادتي مع الشخص ده". ووجهت مفيدة بعض النصائح للبنات الصغيرات قائلة، "أنا غلطت غلطة عمري، أنا غلطت إني مسمعتش كلام أمي وأبويا".