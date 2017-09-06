خلعت الحجاب و«صدفة» أدخلتها الفن.. ما لا تعرفه عن «مايا شيحة»

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لم تدم مسيرتها الفنية طويلًا، حتى قررت الابتعاد عن الأضواء والوسط الفني وأجواء النجومية، واختارت ارتداء الحجاب والانعزال، وهو ما جعل الكثيرين يتسائلون عنها وعن حياتها، ولماذا تركت المجال الفني بعد شهرتها؟ وأين اختفت؟ وهو ما نرصده خلال التقرير التالي.

ولدت مايا في 6 ستمبر 1982 لأب مصري هو الفنان أحمد شيحة وأم لبنانية تدعي نادية زيتون، وتبلغ من العمر 34 عامًا.

شهد فيلم "أسرار البنات" أول ظهور للفنانة الشابة مايا شيحة مع الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنان عزت أبو عوف، والفنانة سوسن بدر، وشاركها البطولة الفنان شريف رمزي، في بدايته الفنية، والفيلم من إخراج مجدي أحمد علي، ولكنها اختفت بعدها.

دخلت الوسط الفني عن طريق الصدفة، بعدما اختارها المخرج مجدي أحمد على لتقوم ببطولة فيلم "أسرار البنات"، بدلا من شقيتقها الكبرى "هانا" التي رآها المخرج أكبر سنا من الدور.



بعد فيلم "أسرار البنات" قامت ببطولة فيلم "ملاك بلا أجنحة"، وهو روائي قصير كمشروع تخرج لعمر فاروق، الذي عمل كمصور فوتوغرافيا في "أسرار البنات".

على عكس شقيقاتها صرحت مايا في أكثر من حوار بأنها لا تريد دراسة التمثيل، لكنها ترغب في دراسة الإخراج.

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بعد غياب طويل ظهرت مايا شيحة للمرة الأولى، حيث نشرت شقيقتها الفنانة هنا شيحة صورة لها برفقتها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت مايا بالحجاب خلال قيامها برحلة تسوق مع شقيقتها، وحازت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها.

وبعدها بفترة كبيرة جرى تداول صورة جديدة لمايا شيحة برفقة شقيقتها هنا، لكن الأولى ظهرت في هذه الصورة بدون حجاب، ما جعل الجمهور يتساءل عن سبب خلعها الحجاب، لكنها رفضت الخروج لتعلق على هذه التساؤلات.

وظهرت مايا أيضًا مؤخرًا في حفل افتتاح معرض والدها أحمد شيحة، والذي يحمل عنوان «أسطح زمنية»، برفقة شقيقتيها هنا شيحة ورشا شيحة، لأول مرة بعد غياب طويل.

وبعد ابتعادها عن الفن اختارت مايا العمل في مجال تصميم الأزياء، حيث تشارك باستمرار في العديد من "الفاشون إيفنت"، لتعرض هناك أحدث أعمالها.